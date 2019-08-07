Выше спрос: региональным авиалиниям потребуется около 800 самолетов

Российским авиакомпаниям в ближайшие два десятилетия понадобится около 800 самолетов для региональных линий. Такие оценки привели «Известиям» в госкорпорации «Ростех». В том числе, по данным Росавиации, в ближайшие 10 лет нужно будет заменить новыми машинами около 130 старых «Яков» и «Анов», которые будут выводиться из эксплуатации. Сейчас для региональных перевозок в стране разрабатываются самолеты Ил-114-300 и «Байкал», запуск серийного производства которых запланирован на конец 2022 года. Внутренним линиям очень нужны такие самолеты, но насколько они окажутся эффективны с точки зрения эксплуатационных характеристик и финансовых затрат, пока неясно, сказали «Известиям» в ГосНИИ гражданской авиации. Бороться с импортными конкурентами –– Bombardier, ATR и Embraer –– будет непросто, отмечают эксперты, но новые отечественные машины нужны для развития региональных перевозок, спрос на которые со стороны пассажиров растет.

Новые проекты

Российским авиакомпаниям в ближайшие 20 лет для региональных перевозок понадобится около 300 самолетов вместимостью от 30 до 110 кресел, а также около 500 небольших воздушных судов менее чем на 30 пассажиров, сказали «Известиям» в «Ростехе».

–– Региональная авиация –– не самый крупный сегмент как в России, так и в мире. Тем не менее это важная для социально-экономического развития страны отрасль и перспективный рынок, –– отметили в пресс-службе госкорпорации.

Два ключевых самолета для региональных авиаперевозок, на которые делают основную ставку отечественные авиастроители, –– Ил-114-300 и ТВС-2-ДТС «Байкал». Первый будут собирать на предприятии Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) в подмосковных Луховицах, второй –– на Улан-Удэнском авиазаводе, входящем в холдинг «Вертолеты России». Запуск серийного производства обеих машин запланирован на 2022 год , сообщили «Известиям» в пресс-службах производителей. При этом спрос на новые «Илы» оценивается в 100 единиц до 2030 года, а на «Байкал» –– как минимум в 75, не считая действующего контракта с «Полярными авиалиниями» на 200 штук.

Согласно прогнозам Росавиации, в ближайшие 10 лет отечественные авиакомпании выведут из эксплуатации около 130 старых самолетов, таких как Як-40, Ан-24 и Ан-2, говорится в материалах к парламентским слушаниям в Совете Федерации РФ (документ есть у «Известий»). Заменить Ан-24/26 может 64-местный продукт «Ильюшина», а «кукурузник» Ан-2 ––15-кресельный «Байкал».

Модернизация Ил-114 обойдется в 55,9 млрд рублей, на «Байкал» потратят не менее 1,2 млрд рублей (окончательная сумма финансирования не определена).

Для региональных линий также подходит самолет L-410 (19 мест) чешской Aircraft Industries (принадлежит российской УГМК). Его модернизированную версию уже собирают в Екатеринбурге. В прошлом году было произведено пять самолетов, план на 2019 год –– четыре машины, далее завод намерен собирать по 4–8 воздушных судов ежегодно, сообщили «Известиям» в пресс-службе УГМК.

Нужен пламенный мотор

Спрос на перелеты в стране за шесть месяцев, по данным Росавиации, увеличился на 12%, до 57,7 млн человек. На внутренних линиях прирост составил 8,1%, услугами отечественных авиакомпаний воспользовались 33,2 млн человек. При этом в целом темпы роста авиаперевозок в 2012–2017 годах опережали мировые –– 8,6% против 6%, говорится в исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

В секторе региональных перевозок российская промышленность пока «не способна оперативно удовлетворять возникающий спрос», в связи с этим доля импортных ВС будет увеличиваться, считают в АКРА.

На местных и региональных линиях сейчас доминируют советские самолеты марки «Ан», особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, сказал «Известиям» директор Научного центра экономического мониторинга, анализа и прогнозирования ГосНИИ гражданской авиации Александр Фридлянд. Пассажиров в регионах также обслуживают импортные Bombardier, ATR и Embraer. Внутренним линиям очень нужны такие самолеты, как Ил-114-300 и «Байкал», но насколько они будут эффективны с точки зрения эксплуатационных характеристик и финансовых затрат, пока неясно, добавил эксперт.

В частности, в ноябре прошлого года гендиректор авиакомпании «Якутия» Владимир Горбунов говорил, что лизинговые платежи за Ил-114-300 будут почти вдвое выше, чем за Bombardier Q300/400, –– порядка $150 тыс. в месяц.

–– Проект самолета «Байкал» всё еще находится на стадии техзадания, а под новый «Ил» пока нет отечественного двигателя –– он сейчас проходит испытания, — сказал «Известиям» источник в авиаотрасли. Поэтому сроки выхода на стадию серийной сборки этих самолетов, по его мнению, могут сдвинуться.

Единственный постсоветский ближнемагистральный лайнер, который сейчас летает, –– Sukhoi SuperJet 100. По данным ОАК, сегодня эксплуатируется порядка 140 SuperJet, из них 105 –– в России. Почти половина парка летает в составе «Аэрофлота», остальные –– в региональных авиакомпаниях «Ямал», «ИрАэро», «Якутия», «Азимут» и др. Эти самолеты, как правило, осуществляют межрегиональные перевозки внутри страны, но также выполняют и международные рейсы. Портфель твердых заказов на самолеты SuperJet составляет еще 78 единиц, уточнили в «Гражданских самолетах Сухого» (ГСС).

В «Аэрофлоте» «Известиям» напомнили, что компания уже получила SSJ-100 в рамках двух крупных контрактов с ГСС, а в сентябре 2018 года было подписано новое соглашение на поставку 100 воздушных судов.

— Также между «Аэрофлотом» и госкорпорацией «Ростех» подписан твердый контракт на поставку 50 самолетов МС-21, — сообщили «Известиям» в компании.

В авиакомпании «ИрАэро» сказали «Известиям», что сейчас на региональных линиях активно эксплуатируются «надежные и выносливые» Ан-24/26. Но постепенно происходит их физическое и моральное устаревание. Поэтому Ил-114-300 и «Байкал» обещают быть интересными новинками, отметил представитель перевозчика. В «Азимуте», эксплуатирующем SSJ-100, сказали, что приобретение новых ВС рассчитано на несколько лет вперед (количество не назвали). В Smartavia отметили, что концентрируются на магистральных перевозках, поэтому будут покупать Boeing, а в «Уральских авиалиниях» намерены пополнять парк Airbus. Другие крупные авиакомпании не ответили на запросы «Известий».

Обновленный Ил-114, по мнению Александра Фридлянда, помимо некоторых авиакомпаний, может заинтересовать госструктуры — МЧС, Минобороны, МВД.

В России, как и во многих других странах, региональная авиация существует и развивается благодаря субсидиям –– это касается как производства и лизинга самолетов, так и самих перевозок, сказал «Известиям» эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Андрей Крамаренко. Без господдержки, по его мнению, значительная часть таких маршрутов просто исчезнет. Причина в том, что региональные перевозки –– недешевое удовольствие: себестоимость кресло-километра на Ан-24 может в несколько раз превышать этот показатель на среднемагистральном Airbus А320, добавил он.

ав Испытания двигателя для Ил-114-300 Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Проблема для российских авиастроителей, по мнению партнера Arthur D. Little в России Артема Малкова, заключается в том, что разным авиакомпаниям на местных и региональных линиях нужны самолеты различной размерности. В итоге, по словам эксперта, на всех перевозчиков необходимо в год 5–6 самолетов на 15 кресел, еще пять — на 25–30 мест, столько же 60-местных и т.д. При этом для организации рентабельного производства авиатехники нужен большой долгосрочный заказ на 150–200 машин одного типоразмера, подчеркивает эксперт.