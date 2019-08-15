Жена командира А321 рассказала о реакции на новость об аварийной посадке

Жена командира лайнера Дамира Юсупова сообщила, что испытала стресс в первые минуты после того, как узнала об экстренном приземлении самолета Аirbus А321 в Подмосковье.

«Конечно, паника, слезы. Маленький ребенок стал меня успокаивать: «Мама, не плачь!» — цитирует телеканал «360» женщину.

Наталья рассказала, что муж отдавал себе отчет в том, что его профессия является опасной, но его всегда тянуло в небо — его отец тоже был пилотом. Несмотря на произошедший инцидент, Юсупова отметила, что не собирается запрещать мужу летать.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

На борту находились 226 пассажиров. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 55 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки лайнера.