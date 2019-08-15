Ветеран гражданской авиации назвал причины удачного исхода посадки Airbus A321

Профессиональные действия пилотов и кукурузное поле, в которое самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку, помогли избежать жертв. Такое мнение высказал в четверг, 15 августа, ветеран гражданской авиации Олег Серов.

«Если бы валуны там были, то конечно, он бы воткнулся, пропорол бы всё. Там были бы повреждения. А пшеница, рожь, овес — можно сказать, что это подстилающая поверхность. Это Божие провидение», — цитирует Серова телеканал «360». По его словам, экипажу просто повезло.

Эксперт подчеркнул высокий профессионализм пилотов Георгия Мурзина и Дамира Юсупова, а также действия бортпроводников, которые не растерялись и смогли оперативно выкинуть трапы и эвакуировать пассажиров.

«Просто молодцы ребята. Если я увижу командира, то с большим удовольствием ему руку пожму», — заключил он.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками, уточняет сайт kp.ru.

На борту находились 226 пассажиров. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 55 человек, в том числе 17 детей. Состояние одной пострадавшей оценивается как средней степени тяжести. Она находится в Раменской центральной больнице.

Другие пассажиры вернулись в аэропорт Жуковский. Сейчас решается вопрос об их вылете в Симферополь и о получении выплат и компенсаций.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки лайнера.