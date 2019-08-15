МАК сформировал комиссию для расследования аварийной посадки А321

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования обстоятельств аварийной посадки пассажирского самолета в Московской области. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ведомстве.

«Комиссия сформирована, происшествие квалифицируется как катастрофа», — приводит 15 августа ТАСС сообщение ведомства. Эксперты МАК уже выехали на место происшествия для осмотра самолета.

Лайнер вылетел утром в четверг из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после взлета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека пострадали, среди них — девять детей. Одна женщина из числа пострадавших госпитализирована.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.