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Пилот севшего в поле самолета рассказал подробности произошедшего

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Второй пилот самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» Георгий Мурзин рассказал, как происходила аварийная посадка в Московской области.

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Утром в четверг, 15 августа, лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и был вынужден сесть «на брюхо» посреди кукурузного поля спустя 15 минут после вылета. Во время приземления у него отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

«По факту после взлета попала птица в двигатель, и левый двигатель сразу заглох. Потом и во второй двигатель тоже попала, обороты работали нестабильно. Второй двигатель тоже заглох, тяги не хватало, высота плавно падала», — рассказал летчик журналистам РЕН ТВ.

Как пояснил Мурзин, было принято решение приземлиться в поле, командир взял на себя ручное управление воздушным судном.

Также о произошедшем рассказал пассажир лайнера А321. По словам молодого человека, пилоты пытались несколько раз «запустить» двигатель, однако их усилия оказались безуспешны и они решили посадить самолет.

«Двигатель несколько раз хлопал, они пытались его снова запустить, но мы начали падать, я держался за крест», — написал в Twitter пользователь с ником @artemiyplk.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. По информации Минздрава, 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки.

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