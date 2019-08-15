Появилось видео полета аварийно севшего в поле самолета А321

В Сети появились кадры взлета самолета А321 «Уральских авиалиний», который совершил жесткую посадку в Московской области в четверг, 15 августа,

Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. На представленных РЕН ТВ кадрах можно наблюдать момент отрыва самолета от взлетной полосы.

Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

На борту лайнера находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки.