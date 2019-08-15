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Легендарный бомбардировщик Ту-2 впервые восстановят в России

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников
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Бомбардировщик времен Великой Отечественной войны (ВОВ) Ту-2 впервые восстановят в России до летного состояния. Работы займут три года. Об этом в четверг, 15 августа, сообщает пресс-служба Министерства науки и высшего образования России.

«Бомбардировщик Ту-2 впервые в мире будет восстановлен до летного состояния на базе НГТУ НЭТИ», — цитирует телеканал «Звезда» сообщение. Восстановлением самолета будет заниматься ООО «Авиареставрация».

Ту-2 является двухмоторным советским высокоскоростным дневным бомбардировщиком времен ВОВ. Главный конструктор — Андрей Туполев. В период с 1941 по 1948 год было выпущено 2257 самолетов.

Ту-2 эксплуатировался до начала 1950-х годов, до перевооружения на реактивную авиацию.

В мае сообщалось, что в Севастополе со дна Черного моря в районе мыса Херсонес подняли фрагменты истребителя И-16. Самолет обнаружили во время учений аварийно-спасательного отряда Черноморского флота.

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