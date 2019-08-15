Росавиация сочла «единственно верным» решение экипажа А321 о посадке

Решение экипажа пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» о жесткой посадке лайнера на поле в Подмосковье, было «единственно верным» в сложившейся ситуации. Об этом в четверг, 15 августа, заявил глава Росавиации Александр Нерадько в эфире телеканала «Россия-1».

«Экипаж принял единственно верное решение в такой ситуации — произвести посадку прямо перед собой на кукурузное поле», — сказал он.

Нерадько рассказал, что ему удалось поговорить с членами экипажа об их работе. Они сообщили, что самолет сел с убранными шасси, а двигатели перед приземлением выключили.

По мнению главы Росавиации, летный экипаж действовал грамотно, мужественно и профессионально и заслуживает представления к самым высоким госнаградам. Основания для проверки авиакомпании нет, добавил он.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. За медпомощью обратились 55 человек, среди которых 17 детей. Госпитализированы шесть пострадавших.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.