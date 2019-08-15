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Стало известно о состоянии системы отпугивания птиц во время взлета A321

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Фото: TASS/DPA/Arne Dedert
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Все необходимые технические средства аэродрома Жуковский работали в штатном режиме на момент взлета пассажирского самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», сообщили в пресс-службе Летно-исследовательского института имени Громова, который отвечает за воздушную гавань.

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«Перед вылетом были проведены все предусмотренные правилами процедуры, включая осмотр взлетно-посадочной полосы на предмет отсутствия миграции птиц», — приводит сообщение пресс-службы «РИА Новости».

В ЛИИ им. Громова подчеркнули, что аэродром сертифицирован Росавиацией по всем стандартам гражданской авиации, включая орнитологическое обеспечение полетов.

Как рассказал ТАСС источник в ЛИИ, система отпугивания птиц была в исправном и рабочем состоянии. Он заверил, что ни один вылет и ни одна посадка не выполняются без работающей системы.

Лайнер вылетел утром в четверг, 15 августа из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после взлета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека пострадали, среди них — девять детей. Одна женщина из числа пострадавших госпитализирована.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

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