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Появилось видео посадки самолета A321 в кукурузном поле

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Фото: скриншот видео
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Появилось видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний» в Московской области. Кадры снял один из пассажиров, ролик публикует РЕН ТВ.

Утром в четверг, 15 августа, лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и был вынужден сесть «на брюхо» посреди кукурузного поля спустя 15 минут после вылета.

Судя по звуку на видео, двигатели работали с перебоями, за кадром слышны крики.

Во время посадки у лайнера отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. На борту находились 226 пассажиров, их всех эвакуировали по надувным трапам.

По информации Минздрава, 23 человека пострадали. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

В «Уральских авиалиниях» рассказали, что во время взлета самолета в оба двигателя попали множество птиц, у лайнера отказали силовые установки. В результате посадки воздушное судно получило значительные повреждения.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки лайнера.

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