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Авиакомпания заявила об отказе силовых установок у севшего в поле А321

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Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
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У аварийно севшего в Подмосковье самолете А321 «Уральских авиалиний» отказали силовые установки. Об этом сообщил в четверг, 15 августа, представитель авиакомпании.

«При взлете самолета, выполняющего рейс в Симферополь из Жуковского, произошло многочисленное попадание птиц в оба двигателя», — говорится в сообщении авиаперевозчика в Instagram.

Самолет в результате аварийной посадки получил значительные повреждения. В ближайшее время он не будет выполнять полеты, говорится в сообщении. Авиаперевозчик заверил, что задействует все резервы для отправки пассажиров в пункт назначения и восстановления расписания полетов.

Экипаж лайнера отстранили от полетов на время проверки.

Самолет А321, направлявшийся из аэропорта Жуковский в Симферополь, совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту лайнера находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

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