Прямой эфир

Из аварийно севшего в Подмосковье самолета вытекла тонна топлива

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Из самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Московской области, вытекло около 1 т топлива, пишет в четверг, 15 августа, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет был заправлен 16 т топлива, он израсходовал всего 500 л. При аварийной посадке началась утечка топлива, на данный момент она устранена. Могло вытечь до тонны топлива», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в четверг экипаж лайнера отстранили от полетов до выяснения обстоятельств случившегося.

Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экипаж аварийно севшего в Жуковском самолета отстранили от полетов
Губернатор Свердловской области отметил героизм экипажа А-321

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019