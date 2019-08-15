Из аварийно севшего в Подмосковье самолета вытекла тонна топлива

Из самолета А321 «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку в Московской области, вытекло около 1 т топлива, пишет в четверг, 15 августа, ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Самолет был заправлен 16 т топлива, он израсходовал всего 500 л. При аварийной посадке началась утечка топлива, на данный момент она устранена. Могло вытечь до тонны топлива», — рассказал собеседник агентства.

Ранее в четверг экипаж лайнера отстранили от полетов до выяснения обстоятельств случившегося.

Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.