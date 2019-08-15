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Губернатор Свердловской области отметил героизм экипажа А-321

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГУ МЧС России по Московской Области
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал членов экипажа самолета «Уральских авиалиний» А-321 героями. Сообщение об этом 15 августа появилось на его странице в Instagram.

«Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна — екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои», — написал Куйвашев.

Губернатор сообщил «Интерфаксу», что пилоты, посадившие лайнер в подмосковном поле, «сработали четко, как положено», и поблагодарил бортпроводников за хорошо организованную эвакуацию.

Причиной аварийной посадки самолета А-321 в кукурузном поле в подмосковном Жуковском стало столкновение при взлете со стаей чаек.

По предварительным данным, на борту воздушного судна находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В региональном главке МЧС РФ сообщили, что при жесткой посадке пострадали трое детей и семеро взрослых, в основном у них ушибы и ссадины.

Воздушное судно вылетело из Москвы в Симферополь, через 15 минут лайнер совершил жесткую посадку. Во время нее у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

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