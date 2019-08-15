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Авиаэксперт назвал действия посадивших A321 пилотов великолепными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Летчик-испытатель, заслуженный пилот России, гендиректор и совладелец ЗАО «Авиакомпания Спарк+» Вадим Базыкин назвал отличными действия членов экипажа самолета Airbus А321, совершившего аварийную посадку в Московской области в четверг, 15 августа.

«Великолепные (действия пилотов — Ред.), на пять баллов», — цитирует Базыкина RT.

По его словам, любой полет на 50% зависит от физики, то есть того, что нельзя изменить, — время года или осадки, и 50% от психологии — то, что помогает или мешает. «Экипаж великолепно выглядел в этой ситуации, взлет — это самый сложный участок полета… когда случается отказ на таких высотах, то существуют ещё ограничения по времени и скорости. Экипаж безупречно выполнил действия», — заявил эксперт.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил экстренную посадку в поле Раменского района Подмосковья. Он вылетел из аэропорта Жуковский и направлялся в Симферополь, но на взлете в его двигатели попали птицы. Один мотор отказал, а второй работал с сильными неполадками.

На борту находились 226 пассажиров. К настоящему моменту число пострадавших возросло до 55 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. Экипаж А321 отстранили от полетов на время проверки. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию, которая приступила к расследованию аварийной посадки лайнера.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер в кукурузном поле и спасти людей. По его словам, в Кремле нет сомнений, что летчики будут представлены к госнаградам.

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