Эксперт рассказал о роли кукурузы в спасении аварийного A321

Авиационный эксперт Вадим Лукашевич считает, что пилотам аварийного Airbus A321 «Уральских линий» во время аварийной посадки во многом помогла кукуруза. По его словам, растение сработало как пена, которой покрывают взлетно-посадочные полосы в случае ЧП.

«Она (кукуруза. — Ред.) удар не смягчила, но обеспечила скольжение», — сказал эксперт журналистам «РИА Новости».

По его словам, экипажу повезло, что рядом с аэропортом были поля, а не жилая застройка или промышленные объекты. Эксперт отметил, что пилоты действительно сработали первоклассно, однако, по его словам, во многом им просто повезло.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медпомощью обратились 55 человек, среди которых 17 детей. Госпитализированы шесть пострадавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. По его словам, в Кремле нет сомнений, что летчики будут представлены к госнаградам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.