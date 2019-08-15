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Эксперт рассказал о роли кукурузы в спасении аварийного A321

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Фото: ТАСС/Ольга Шаврова
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Авиационный эксперт Вадим Лукашевич считает, что пилотам аварийного Airbus A321 «Уральских линий» во время аварийной посадки во многом помогла кукуруза. По его словам, растение сработало как пена, которой покрывают взлетно-посадочные полосы в случае ЧП.

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«Она (кукуруза. — Ред.) удар не смягчила, но обеспечила скольжение», — сказал эксперт журналистам «РИА Новости».

По его словам, экипажу повезло, что рядом с аэропортом были поля, а не жилая застройка или промышленные объекты. Эксперт отметил, что пилоты действительно сработали первоклассно, однако, по его словам, во многом им просто повезло.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

На борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медпомощью обратились 55 человек, среди которых 17 детей. Госпитализированы шесть пострадавших.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. По его словам, в Кремле нет сомнений, что летчики будут представлены к госнаградам.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

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