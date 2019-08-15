В МЧС сообщили о 55 пострадавших при аварийной посадке самолета А321

В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что после аварийной посадки самолета А321 за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей.

«Госпитализированы шесть человек», — цитирует собеседника ТАСС.

Также данные о 55 пострадавших журналистам подтвердили в подмосковном центре медицины катастроф. Всего на борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа, в том числе 41 ребенок.

Лайнер вылетел утром 15 августа из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после взлета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся. По предварительным данным Росавиации, причиной аварийной посадки стало столкновение при взлете со стаей чаек.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.