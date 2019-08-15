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Орнитолог перечислил опасные виды птиц для самолетов

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Самую большую угрозу для самолетов представляют стайные птицы, рассказал «Известиям» орнитолог, к.б.н., директор госпиталя птиц «Зеленый попугай» Владимир Романов. В частности, к ним относятся гуси, журавли, чайки, воробьиные птицы, скворцы, грачи.

Утром 15 августа самолет Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил вынужденную посадку посреди кукурузного поля в Подмосковье спустя 15 минут после вылета из аэропорта Жуковский в Симферополь. В авиакомпании сообщили, что во время взлета самолета в оба двигателя попало множество птиц и у лайнера отказали силовые установки.

«Если отказали сразу два двигателя, значит, самолет врезался в стаю. Если бы один двигатель, то могла быть вероятность одиночной особи», — сказал Романов.

По его словам, очень большая вероятность, что самолет столкнулся со стаей чаек. Однако обычно в таких случаях точное определение птиц проводится в лаборатории методом сравнения перьев.

«Опасность попадания птиц на пути самолета имеет место при посадке и при взлете. После того как самолет набирает высоту, опасность практически нулевая. Хотя на больших высотах и замечали птиц, например грифов, однако случаев столкновения не зафиксировано», — подчеркнул орнитолог.

Он добавил, что аэропорты для отпугивания птиц устанавливают акустические и видеосистемы. Также применяются ловчие птицы, которых обычно используют для охоты.

«Сейчас в воздухе повышенное содержание птиц, потому что сезон вывода молодняка», — заключил Романов.

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В ГУ МЧС России по Московской области сообщили, что за медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе 17 детей.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

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