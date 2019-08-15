Песков отметил необходимость выяснить причины ЧП с самолетом под Москвой

Расследование обстоятельств жесткой посадки самолета A321 в кукурузном поле в Подсмосковье будет проведено достаточно оперативно, заявил в четверг, 15 август, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что корпус лайнера уцелел, а бортовые самописцы в хорошем состоянии. Причины аварии будут установлены только после расследования, добавил Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что за территорией аэропорта находится свалка, где, скорее всего, жила стая птиц, с которой столкнулся самолет.

«Если вы хотите спросить, хорошо это или плохо — несанкционарованная свалка, то это плохо», — сказал пресс-секретарь президента и напомнил о «непримиримой борьбе», ведущейся с ними.

Ранее в четверг Песков поздравил пилотов «Уральских авиалиний», которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области и спасти людей. По его словам, в Кремле нет сомнений, что летчики будут представлены к госнаградам.

ЧП произошло утром 15 августа в Московской области. Лайнер направлялся из аэропорта Жуковский в Симферополь и совершил жесткую посадку в кукурузном поле через 15 минут после вылета. Во время приземления у самолета отвалился горящий двигатель, но сам борт не загорелся.

По предварительным данным Росавиации, на борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. В Минздраве рассказали, что 23 человека госпитализированы, из них пятеро — дети. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.