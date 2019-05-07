Черная полоса: появилась новая версия катастрофы в Шереметьево

Причинами крушения самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево могли стать недостаточная квалификация пилотов и специалистов, проводивших техосмотр судна, а также неисправность самого лайнера и неблагоприятные метеоусловия, заявили в Следственном комитете России. Но по словам источников «Известий» в авиастроительной отрасли, одной из причин катастрофы стал сбой в работе интерцепторов и воздушных тормозов во время снижения. Эти элементы конструкции крыла лайнера необходимы для гашения скорости. Однако 5 мая, когда пилоты решили экстренно посадить самолет, они не сработали в полную силу.

Смертельная вертикаль

Следователи СКР отрабатывают несколько версий авиакатастрофы пассажирского самолета Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот», произошедшей в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая. Среди них –– недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность воздушного судна, а также неблагоприятные метеоусловия. По словам источников «Известий» в авиастроительной отрасли, еще одной причиной катастрофы стало недостаточное использование интерцепторов (механизмов, предназначенных для управляемого уменьшения подъемной силы на крыле) и воздушных тормозов во время снижения. В результате непосредственно над посадочной полосой у самолета оказалась слишком высокая вертикальная скорость, что и привело к разрушительному удару о ВПП.

SSJ100 Самолет SSJ-100 горит на полосе аэропорта Шереметьево после экстренной посадки Фото: РЕН ТВ

— Предстоит определить, что стало причиной недостаточного использования интерцепторов и воздушных тормозов при снижении самолета, — рассказал один из собеседников «Известий». — Это мог быть технический сбой систем самолета. В таком случае они не позволили штатно применять интерцепторы и воздушные тормоза.

Также одной из причин крушения могла стать и ошибка пилотов. Самолет заходил на посадку практически с полными топливными баками. Непосредственно на глиссаде (траектория полета летательного аппарата, по которой он снижается непосредственно перед посадкой. — «Известия».) экипажу нужна была большая горизонтальная скорость, чтобы самолет не вошел в сваливание. Поэтому при ее выстраивании пилоты минимально использовали интерцепторы, чтобы не потерять горизонтальную скорость, предположил источник.

Интерцепторы представляют собой щитки, расположенные на верхней поверхности крыла. При необходимости снизить скорость их поднимают, тем самым понижая подъемную силу. Кроме того, при использовании интерцепторов улучшается поперечная управляемость самолета.

Воздушные тормоза находятся рядом с интерцепторами ближе к фюзеляжу и конструктивно выглядят так же. В отличие от интерцепторов, они не используются для поперечного управления, но их синхронный выпуск дает возможность энергичнее затормозить воздушное судно. Это используется при гашении скорости как в воздухе, так и на земле.

Интерцепторы и воздушные тормоза используются в воздухе до того, как самолет заходит на глиссаду, пояснил «Известиям» Герой России, летчик-испытатель Роман Таскаев. Если этого не сделать вовремя, судно идет на посадку на большой скорости, и возможностей снизить ее на заключительном этапе остается немного.

Фото: REUTERS/City News "Moskva"

По словам источника «Известий» в отрасли, экипаж, скорее всего, принял решение об отказе использования интерцепторов из опасений, что самолет после снижения скорости потеряет подъемную силу. Судя по всему, лайнер коснулся взлетно-посадочной полосы с большой вертикальной скоростью, что и привело к крушению.

— Чем больше вертикальная скорость при касании полосы, тем выше вероятность разрушения конструкции, — рассказал «Известиям» Роман Таскаев. — А скорость полета в воздухе на этапе предпосадочного планирования зависит от веса самолета. Чем больше вес, тем выше должна быть скорость, чтобы не падать. Самолет шел с большой посадочной массой, наполненный топливом. Если у судна большой вес и летчик вынужден держать высокую скорость, тогда возникает необходимость применять воздушный тормоз на пробеге.

Отказ от закупок

Как сообщили «Известиям» представители компании-производителе лайнера –– «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС, входит в «Объединенную авиастроительную корпорацию»), с 2011 года было собрано 164 лайнера Sukhoi Superjet-100, но в настоящее время эксплуатируются 139. Еще 100 самолетов должны быть поставлены «Аэрофлоту» в 2019–2026 годах. По словам представителя ГСС, условия этого контракта не пересматривались.

«Аэрофлот», согласно данным реестра Росавиации, является самым крупным заказчиком и эксплуатантом самолета — в парке авиакомпании сегодня 50 воздушных судов. Еще 15 машин у авиакомпании «Ямал», у «Газпром авиа» и «Азимута» — по девять самолетов, у «ИрАэро» — семь лайнеров, у «Якутии» — четыре, у «Северстали» — три самолета. Также SSJ-100 есть в парке МЧС, Специального летного отряда «Россия» и компании «Русджет».

Крупнейший зарубежный заказчик лайнера — мексиканская InterJet, подписавшая в 2011 году контракт на 30 машин. Впрочем, в начале 2019-го стало известно, что договор будет выполнен лишь частично — компания отказалась от закупки восьми воздушных судов. Еще один зарубежный заказчик — ирландская CityJet — также решила прекратить эксплуатацию SSJ-100.

SSJ100 Самолеты Sukhoi Superjet-100 в цехе окончательной сборки Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— Мировая практика такова, что если есть сомнения в технической надежности самолета — в данном случае это отказ электроники и связи, проблемы со стойками шасси — то его эксплуатация приостанавливается до выяснения причин ЧП. Это было бы разумно, если исходить из интересов пассажиров, — пояснил «Известиям» аналитик «Финама» Алексей Калачев.

В качестве примера эксперт привел ситуацию с Boeing 737 MAX, полеты на котором остановили до официального объявления причин катастроф в Индонезии и Эфиопии. Он добавил, что у самолета SSJ-100 невысокий налет часов по сравнению с иностранными конкурентами, авиакомпании «неохотно приобретают его».

Финансовые потери

В понедельник министр транспорта Евгений Дитрих заявил, что его ведомство пока не видит оснований для приостановки полетов самолетов Sukhoi Superjet-100. Если же в ходе расследования авиакатастрофы появятся весомые причины для запрета полетов SSJ-100, то это может обернуться серьезными проблемами для авиакомпаний.

Для авиакомпаний в сезон отпусков приостановка полетов SSJ-100 грозит большими финансовыми потерями, считает Алексей Калачев. Каждый отмененный рейс, по его оценкам, сократит выручку авиакомпании на 1,5–2,5 млн рублей в зависимости от загрузки борта. Но в целом негативный эффект для отрасли не будет большим: в критической ситуации окажутся «Азимут» (весь флот состоит из Superjet), «Ямал» (15 самолетов из 22) и «ИрАэро» (половина бортов — SSJ 100).

По словам старшего партнера адвокатского бюро «Титов, Кузьмин и партнеры» Андрея Кузьмина, поставщик SSJ-100 должен обеспечить надлежащее качество самолета и отсутствие скрытых недостатков.

— Если выясняется, что SSJ был произведен с недостатками либо имеет какой-то системный дефект, то производитель должен либо за свой счет устранить недостатки самолета, либо вернуть деньги. По общему правилу производителем должны быть возмещены все убытки, причиненные ненадлежащим качеством, а это значит, все потери авиакомпаний, — сказал он.

Фото: REUTERS/The Investigative Committee of the Russian Federation

В прошлом году стало известно и о проблемах с двигателями SSJ-100, рассказал «Известиям» источник в авиаотрасли, знакомый с самолетом. Лайнер комплектуется двумя двигателями SaM146, они производятся совместным предприятием российской «ОДК-Сатурн» (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию) и французской Safran — Powerjet. По словам источника, проблемы с двигателем возникали в так называемой горячей части двигателя, где сжигается топливо. В специальных камерах двигателя уже после 2–4 тыс. часов полета могли появляться трещины.

В ГСС отказались комментировать условия компенсации авиакомпаниям до объявления итогов расследования катастрофы в Шереметьево.

Пока следствие не называет какой-либо основной версии случившегося. Найденные на месте катастрофы «черные ящики» отправлены на расшифровку в МАК.