Авиаэксперт назвал причину жесткой посадки SSJ-100 в Шереметьево

Самолет Sukhoi Superjet 100 загорелся еще до посадки в Шереметьево, поэтому экипаж не смог выровнять лайнер перед приземлением и самолет ударился о взлетно-посадочную полосу. Такое мнение выразил вице-президент Профсоюза летного состава России, заслуженный работник транспорта РФ Альфред Малиновский.

По его словам, если данные о попадании молнии в лайнер верны, то SSJ-100 вполне мог загореться еще в воздухе. Вследствие этого кабина пилотов, вероятнее всего, была задымлена и у экипажа снизилась видимость.

«Вследствие попадания молнии мог возникнуть очаг возгорания в электропроводке или в другом месте <…> В данном случае было видно по нескольким записям, что самолет до касания с землей имел шлейф огня, но не такой интенсивный, как после удара. Вопрос: почему ударился самолет носом, почему экипаж не вывел его из угла? А с этим углом ударился носовой стойкой. Это говорит о том, что была задымлена кабина», — рассказал эксперт РЕН ТВ.

При этом Малиновский отверг версию о тяжелых погодных условиях при посадке. Он отметил, что по видеозаписям заметна хорошая видимость на полосе.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок. При посадке самолет загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погиб 41 человек. Очевидцы отметили, что многие пассажиры пытались спасти свой багаж и из-за этого люди в хвосте не успели покинуть горящий лайнер.

Возбуждено уголовное дело.