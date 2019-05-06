Стало известно о состоянии пострадавших в ЧП с самолетом в Шереметьево

В катастрофе в аэропорту Шереметьево выжили 38 человек, с ними работают медики, рассказала министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

По ее словам, на месте ЧП были 24 машины скорой помощи и все пострадавшие получили оперативный доступ к медпомощи.

«Медики оказали помощь 34 пассажирам и четырем членам экипажа после ЧП», — цитирует ее «РИА Новости».

Госпитализировали после инцидента пять человек. Состояние двух оценивается как тяжелое. Они доставлены в НИИ имени Склифософского.

«На данный момент медицинским вертолетом доставлена одна пострадавшая из Шереметьево. Мы ожидаем поступления, возможно, еще одного пострадавшего. Состояние пока тяжелое, мы проводим все диагностические мероприятия, чтобы понять весь объем повреждений», — цитирует РЕН ТВ директора НИИ Сергея Петрикова.

Он подчеркнул, что у пострадавшей помимо серьезных ожогов есть и другие травмы.

5 мая самолет Sukhoi Superjet 100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

При посадке самолет ударился о ВПП и загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погиб 41 человек.

По словам очевидцев, люди пытались спасти свой багаж и из-за этого многие не успели покинуть горящий лайнер.

Возбуждено уголовное дело, рассматривается несколько причин произошедшего.

Выжившие пассажиры рассказали подробности случившегося.