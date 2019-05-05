Очевидец рассказал подробности о возгорании самолета в Шереметьево

Очевидец экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево рассказал о действиях пожарных и спасателей.

«Сотрудница на стойке сказала, что самолет горит, я побежал смотреть в другое окошко. Валят большие клубы черного дыма. Увидел, как машины в аэропорту едут в его сторону. Быстро потушили, через минуту-две. Дым из черного стал белый», — цитирует его РЕН ТВ.

5 мая после вылета из Москвы в Мурманск SSJ-100 вернулся в аэропорт из-за технических неполадок. По словам пассажиров, в лайнер попала молния, СМИ отмечают, что у самолета пропала радиосвязь, а при посадке выключилась вся электроника.

Возгорание самолета произошло из-за удара о взлетно-посадочную полосу.

На борту находились 78 человек, 13 погибли, семь госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».