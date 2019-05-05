Появилось видео жесткой посадки и возгорания самолета SSJ-100 в Шереметьево
Жесткая посадка самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево и момент возгорания лайнера попали на видео.
На кадрах видно, как самолет, заходя на посадку, прыгает по взлетно-посадочной полосе и загорается, ударяясь об нее.
По данным «Интерфакс», приземлиться SSJ-100 смог только со второй попытки. При этом у него отказала вся автоматика, а от удара о ВПП загорелись двигатели.
Инцидент произошел 5 мая. Лайнер совершал рейс из Москвы в Мурманск и вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.
На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей.
За медицинской помощью обратились семь человек.
Спасшиеся пассажиры рассказали подробности инцидента.