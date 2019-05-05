Следователи приступили к допросам очевидцев после ЧП с самолетом в Шереметьево

Следователи начали опрашивать пострадавших, очевидцев, сотрудников «Аэрофлота» и работников Шереметьево после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в Москве. Об этом сообщили в СК.

«Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна», — говорится в сообщении.

Расследованием происшествия занялся центральный аппарат Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

Инцидент произошел 5 мая. Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, а при посадке загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей.

За медицинской помощью обратились семь человек.

Спасшиеся пассажиры рассказали подробности инцидента.