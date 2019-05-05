Прямой эфир
Сюжет:

Следователи приступили к допросам очевидцев после ЧП с самолетом в Шереметьево

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следователи начали опрашивать пострадавших, очевидцев, сотрудников «Аэрофлота» и работников Шереметьево после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в Москве. Об этом сообщили в СК.

«Следователи приступили к допросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна», — говорится в сообщении.

Расследованием происшествия занялся центральный аппарат Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего.

Инцидент произошел 5 мая. Самолет SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок, а при посадке загорелся.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей.

За медицинской помощью обратились семь человек.

Спасшиеся пассажиры рассказали подробности инцидента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа предварительная причина возвращения самолета SSJ-100 в Шереметьево
Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017