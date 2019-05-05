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Названа предварительная причина возвращения самолета SSJ-100 в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за отказа радиосвязи, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Инцидент произошел 5 мая. Воздушное судно запросило возвращение в аэропорт вылета из-за технических неполадок, а при посадке загорелось.

Как отмечает агентство, SSJ-100 не смог приземлиться с первой попытки из-за слишком высокой скорости, а при втором заходе на посадку у него отказала вся автоматика.

Тем не менее экипаж смог посадить самолет. Однако, по предварительным данным, воздушное судно ударилось о взлетно-посадочную полосу и загорелось.

Как рассказали пассажиры, во время полета в SSJ-100 попала молния.

По последним данным, на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматривается несколько версий произошедшего.

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