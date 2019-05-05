Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Пассажиры Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Шереметьево, рассказали подробности о произошедшем на борту.

Самолет вылетел из Москвы в Мурманск, однако из-за технических неполадок вернулся в аэропорт вылета, а при посадке загорелся.

По словам жителя Мурмашей Петра Егорова, находившегося борту, в самолет попала молния.

«Мы взлетели, и в самолет ударила молния. Борт развернулся, была жесткая посадка. Мы чуть сознание от страха не потеряли. Самолет прыгал по взлетке, как кузнечик, и загорелся уже на земле», — цитирует его «Комсомольская правда».

Егоров отметил, что медики и сотрудники МЧС помогают пассажирам и отпаивают всех успокоительным.

На борту среди 73 пассажиров находился и капитан мурманской команды по «Что? Где? Когда?» «Норманны» Михаил Савченко.

«Со мной всё хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва–Мурманск 17:50. Огромные соболезнования пострадавшим», — сказал он.

Инцидент с Sukhoi Superjet 100 произошел 5 мая. По последним данным, на борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Следственный комитет подтвердил гибель 13 человек, в том числе двоих детей.

Отмечается, что после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».