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Появился список пассажиров загоревшегося в Шереметьево самолета

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Фото: РЕН ТВ
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В Сети появился список всех пассажиров лайнера Sukhoi Superjet 100, загоревшегося в столичном аэропорту Шереметьево. Данные 73 человек были опубликованы в воскресенье, 5 мая, на сайте «Федерального агентства новостей».

Отмечается, что также на борту лайнера находились пять членов экипажа.

Инцидент с самолетом, летевшим в Мурманск, произошел вечером 5 мая вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли минимум 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

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