В «Аэрофлоте» прокомментировали инцидент с самолетом в Шереметьево

Авиакомпания «Аэрофлот» рассказала подробности ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. По данным перевозчика, после посадки у лайнера загорелись двигатели.

«Есть пострадавшие, количество уточняется, всем нуждающимся оказывается срочная медицинская помощь. Пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам», — говорится в сообщении, опубликованном 5 мая на сайте компании.

Отмечается, что самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета по технической причине. После ЧП была создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия, а также оперативно собран кризисный штаб «Аэрофлота».

ЧП с самолетом, летевшим в Мурманск, произошло вечером 5 мая. Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек.