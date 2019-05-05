СК возбудил уголовное дело после ЧП в Шереметьево

Следственный комитет России (СК РФ) возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при эксплуатации воздушного транспорта после возгорания самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая.

«По факту авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»)», — приводит ТАСС слова представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Елены Марковской.

Направлявшийся в Мурманск самолет продержался в воздухе над Москвой около часа и приземлился обратно в Шереметьево.

Всего на борту находились 79 человек. К самолету направилось более 10 карет скорой помощи.

Ранее стало известно о десяти погибших при инциденте на борту самолета.