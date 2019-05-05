Десять человек погибли в результате ЧП с самолетом в Шереметьево

Десять человек погибли в результате ЧП на борту самолета, совершившего аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил «Известиям» источник в Центре управления в кризисных ситуациях МЧС России.

Лайнер следовал 5 мая из Москвы в Мурманск. Датчик пожара сработал почти сразу после взлета, и экипаж судна запросил экстренную посадку в Шереметьево. Всего на борту находились 79 человек, их эвакуация проходила по надувным трапам.

По последним данным, огонь на борту лайнера локализован.