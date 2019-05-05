Пламя полностью охватило самолет в аэропорту Шереметьево

Огонь полностью охватил пассажирский самолет SSJ-100, совершивший экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. Всего на борту находились 79 человек, их эвакуируют по надувным трапам.

По данным «Известий», датчик пожара сработал почти сразу после взлета. Судя по появившимся в Сети видеозаписям, во время экстренной посадки в Шереметьево лайнер был уже охвачен огнем.

Самолет совершал рейс из Москвы в Мурманск.