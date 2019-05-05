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Самолет загорелся после жесткой посадки в Шереметьево

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Фото: Instagram.com/tyz_1_
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Пассажирский самолет, следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в воскресенье, 5 мая, в экстренных службах региона.

«Пассажирский самолет вылетел из Шереметьева в Мурманск. Спустя некоторое время он запросил аварийную посадку, при посадке загорелся», — цитирует слова собеседника ТАСС.

Согласно спискам, на борту должны были находиться 79 человек. Подробности инцидента выясняются.

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