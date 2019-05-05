Аэропорт Домодедово задействовал экстренные ресурсы из-за ЧП в Шереметьево

Московский аэропорт Домодедово задействовал дополнительные ресурсы для приема рейсов в связи с экстренной ситуацией в аэропорту Шереметьево, где самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку.

По данным табло аэропорта Шереметьево, часть ожидающихся к прилету рейсов была направлена в Домодедово или в аэропорт Стригино в Нижнем Новгороде.

Направлявшийся в Мурманск самолет продержался в воздухе над Москвой около часа и приземлился обратно в Шереметьево.

Всего на борту находились 79 человек. К самолету направилось более 10 карет скорой помощи.

Ранее стало известно о десяти погибших при инциденте на борту самолета.