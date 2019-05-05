Пламя уничтожило полсамолета, экстренно приземлившегося в Шереметьево
Огонь уничтожил половину самолета SSJ-100, экстренно зашедшего на посадку в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.
«Огнем уничтожено половина воздушного судна, пожар в настоящее время потушен», — сообщил источник агентства. По последним данным, пожарные смогли локализовать огонь на борту лайнера.
По информации «Известий» воздушное судно аварийно заходило на посадку после подачи сигнала бедствия при отсутствии связи с землей. Самолет продержался в воздухе над Москвой около часа и приземлился обратно в Шереметьево.
Всего на борту находились 79 пассажиров. К самолету направилось более 10 карет скорой помощи.
Ранее стало известно о десяти погибших при инциденте на борту самолета.