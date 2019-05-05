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Пламя уничтожило полсамолета, экстренно приземлившегося в Шереметьево

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Фото: РЕН ТВ
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Огонь уничтожил половину самолета SSJ-100, экстренно зашедшего на посадку в аэропорт Шереметьево. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.

«Огнем уничтожено половина воздушного судна, пожар в настоящее время потушен», — сообщил источник агентства. По последним данным, пожарные смогли локализовать огонь на борту лайнера.

По информации «Известий» воздушное судно аварийно заходило на посадку после подачи сигнала бедствия при отсутствии связи с землей. Самолет продержался в воздухе над Москвой около часа и приземлился обратно в Шереметьево.

Всего на борту находились 79 пассажиров. К самолету направилось более 10 карет скорой помощи.

Ранее стало известно о десяти погибших при инциденте на борту самолета.

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