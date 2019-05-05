В Росавиации рассказали подробности ЧП с горящим самолетом в Шереметьево

Источник в Росавиации раскрыл подробности ЧП с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. По данным собеседника журналистов, посадить лайнер удалось только со второго раза из-за сложных метеоусловий.

Как рассказал источник «РИА Новости», при столкновении с землей у самолета подломились стойки шасси. Они пробили топливные баки, в результате чего почти мгновенно самолет загорелся.

Отмечается также, что изначально экипаж докладывал о проблемах со связью и запросил возвращение в аэропорт вылета.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек. Ранее стало известно о десяти погибших.