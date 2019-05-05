Медведев поручил создать госкомиссию в связи с ЧП с самолетом SSJ-100

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил пресс-секретарь главы кабмина Олег Осипов.

По его словам, о ситуации Медведеву доложил глава Минтранса Евгений Дитрих. После этого глава правительства поручил министру здравоохранения Веронике Скворцовой «оказать всю необходимую помощь пострадавшим» в данном ЧП, отмечает ТАСС.

ЧП с самолетом, летевшим в Мурманск, произошло вечером 5 мая. Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек, в том числе 73 пассажира. По последним данным, погибли минимум 13 человек.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).