Расследованием ЧП с самолетом в Шереметьево займется центральное управление СК

Дело об аварийной посадке Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево передано в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

По данным ТАСС, следствие рассматривает несколько версий произошедшего. В ближайшее время будут допрошены очевидцы и работники аэропорта. Кроме того, будет изучена техническая документация «Аэрофлот».

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту РФ Владимиру Путину.