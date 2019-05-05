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СК подтвердил гибель 13 человек при ЧП с самолетом в Шереметьево

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Следственный комитет России подтвердил гибель 13 человек при ЧП с самолетом в Шереметьево. По данным ведомства, среди них двое детей.

«Вскоре следователи приступят к опросам пострадавших, очевидцев, сотрудников аэропорта и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию воздушного судна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент следствие рассматривает различные версии произошедшего.

«Однозначные выводы о причинах и обстоятельствах авиапроисшествия будут сделаны после всестороннего изучения полученных следствием данных», — добавили в СК.

Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»), было взято на контроль в центральном аппарате СК. Такое поручение дал председатель ведомства Александр Бастрыкин.

Инцидент с самолетом, летевшим в Мурманск, произошел вечером 5 мая вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли минимум 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

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