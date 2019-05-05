Сгоревший в Шереметьево самолет прошел техническое обслуживание в апреле

Самолет Sukhoi Superjet 100, совершивший экстренную посадку в аэропорту Шереметьево, прошел техническое обслуживание в начале апреля 2019 года. Об этом сообщается на сайте компании «Гражданские самолеты Сухого», занимающейся производством лайнеров данного типа.

Отмечается, что самолет был произведен в августе 2017 года. Представители компании работают в составе комиссии по расследованию события.

Инцидент с самолетом, летевшим в Мурманск, произошел вечером 5 мая вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек, в том числе 73 пассажира. По последним данным, погибли минимум 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).