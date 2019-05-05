Часть самолетов направили в Нижний Новгород из-за ЧП в Шереметьево

Более 10 самолетов, перенаправленных из московского аэропорта Шереметьево после аварии с самолетом Sukhoi Superjet 100, принял аэропорт «Стригино» в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил «РИА Новости» источник в нижегородской воздушной гавани.

Московский аэропорт Шереметьево после ЧП работает в ограниченном режиме, открыта одна взлетно-посадочная полоса из двух. Аэропорт Домодедово задействовал свои дополнительные ресурсы для приема прилетающих самолетов.

Инцидент с самолетом, летевшим в Мурманск, произошел вечером 5 мая вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

Всего на борту находились по разным данным 78 или 79 человек, в том числе 73 пассажира. По последним данным, погибли минимум 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).