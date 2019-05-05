В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших пассажиров SSJ-100

Состояние двух человек, пострадавших в результате жесткой посадки и пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево, оценивается как тяжелое. Об этом «Известиям» сообщил главный внештатный комбустиолог Минздрава России Андрей Алексеев.

По его словам, пострадавших везут в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского». Как рассказал «Известиям» директор лечебного учреждения, академик РАН Амиран Ревишвили, пациенты пока не доставлены.

«Мы ждем двух пациентов. У них ожоги 25% тела. Кто это, члены экипажа или пассажиры, пока не могу сказать. Их сейчас везут к нам из химкинской больницы», — рассказал он.

В пресс-службе Минздрава России отметили, что еще трое пострадавших получили амбулаторную помощь и от госпитализации отказались.

Инцидент с самолетом, летевшим в Мурманск, произошел вечером 5 мая вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли минимум 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).