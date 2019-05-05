Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево. Видео было снято в первые минуты после посадки лайнера.

Как видно на записи, после приземления часть пассажиров бежала по летному полю, другие покидали горящий самолет по надувным трапам. Одновременно с этим по направлению к самолету выдвинулась спецтехника.

Как отмечает kp.ru, некоторые пассажиры пытались спасти свои вещи, чем тормозили эвакуацию.

Инцидент с самолетом, летевшим в Мурманск, произошел вечером 5 мая вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли минимум 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.