Прямой эфир
Сюжет:

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

0
Фото: РЕН ТВ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево. Видео было снято в первые минуты после посадки лайнера.

Как видно на записи, после приземления часть пассажиров бежала по летному полю, другие покидали горящий самолет по надувным трапам. Одновременно с этим по направлению к самолету выдвинулась спецтехника.

Как отмечает kp.ru, некоторые пассажиры пытались спасти свои вещи, чем тормозили эвакуацию.

Инцидент с самолетом, летевшим в Мурманск, произошел вечером 5 мая вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли минимум 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
СК подтвердил гибель 13 человек при ЧП с самолетом в Шереметьево
Путину доложили об аварии самолета в Шереметьево

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017