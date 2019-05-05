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На борту аварийного Superjet-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Мэр города Североморск (Мурманская область) Владимир Евменьков находился в самолете Sukhoi Superjet 100 во время пожара. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на комитет по обеспечению безопасности населения Заполярья.

«Он (Евменьков. — Ред.) жив, получил отравление продуктами горения», — говорится в информации комитета.

При этом нет данных о числе других пострадавших в результате инцидента жителей региона.

Ранее 5 мая произошел инцидент с cамолетом Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск. Лайнер cовершил вынужденную посадку вскоре после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экcтренной поcадки у лайнера загорелись двигатели. Cледственный комитет РФ cообщил, что погибли 13 человек, еcть поcтрадавшие.

В мурманском аэропорту был создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам погибших и пострадавших.

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