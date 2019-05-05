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Оперативный штаб для помощи родственникам погибших создан в мурманском аэропорту

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Фото: РЕН ТВ
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В мурманском аэропорту создан оперативный штаб для оказания помощи родственникам погибших и пострадавших при посадке самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом в воскресенье, 5 мая, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника организации перевозок воздушной гавани.

«В мурманском аэропорту организован штаб для оказания помощи родственникам — все родственники и встречающие (собраны. — Ред.) в отдельном помещении, с ними работает психолог», — заявил собеседник агентства.

Кроме того, администрация мурманского аэропорта за свой счет разместила пассажиров обратного рейса Мурманск–Москва и предоставила желающим билеты на ночной рейс в столицу.

Ранее 5 мая произошел инцидент с самолетом Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск. Лайнер совершил вынужденную посадку вскоре после вылета из Шереметьево. По данным авиакомпании «Аэрофлот», которой принадлежит воздушное судно, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели. Погибли 13 человек, есть пострадавшие.

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