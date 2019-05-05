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Названа возможная причина пожара в загоревшемся в Шереметьево самолете

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Фото: РЕН ТВ
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Неисправность электрооборудования могла стать возможной причиной возгорания пассажирского самолета SSJ-100, совершившего экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» в воскресенье, 5 мая.

По данным «Известий», датчик пожара сработал почти сразу после вылета воздушного судна, направлявшегося из Москвы в Мурманск. Самолет продержался в воздухе над Москвой около часа и приземлился обратно в Шереметьево.

Всего на борту находилось 78 пассажиров. По предварительным данным, при инциденте пострадали не менее пяти человек. К самолету направилось более 10 карет скорой помощи.

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