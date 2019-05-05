Появилось видео изнутри сгоревшего в Шереметьево самолета

В Сети появилось видео изнутри самолета, который 5 мая сгорел при посадке в аэропорту Шереметьево.

На кадрах видно, как один из пассажиров из салона лайнера снимает пламя, охватившее крыло авиасудна. На фоне слышны крики людей.

«Смотря видео, становится страшно самой, а какой ужас и страх ощущали люди внутри!» — пишет автор публикации.

5 мая Sukhoi Superjet 100, летевший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам. По данным перевозчика, после экстренной посадки у лайнера загорелись двигатели.

По последним данным, погибли 13 человек. Судьба некоторых пассажиров остается неизвестной.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».

Об инциденте доложено президенту России Владимиру Путину.