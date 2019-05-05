Посол США в России выразил соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево

Американский посол в России Джон Хантсман выразил соболезнования в связи с инцидентом с самолетом Sukhoi Superjet 100, загоревшимся при посадке в аэропорту Шереметьево.

«Мы с большой обеспокоенностью следим за событиями в аэропорту Шереметьево и выражаем глубочайшие и искренние соболезнования семьям погибших. Наши мысли с вами в это трудное время», — цитирует посла в своем Twitter пресс-секретарь дипмиссии Андреа Калан.

5 мая после вылета из Москвы в Мурманск SSJ-100 запросил посадку в аэропорту вылета из-за технических неполадок. По словам очевидцев, в лайнер попала молния, СМИ отмечают, что у самолета пропала радиосвязь, а при посадке выключилась вся электроника.

Приземлиться из-за погодных условий самолет смог только со второй попытки, при этом из-за удара о взлетно-посадочную полосу у него загорелись двигатели.

На борту находились 78 человек, 13 погибли, семь госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».

Премьер-министр и президент РФ выразили соболезнования в связи с произошедшим и поручили в кратчайшие сроки установить причины ЧП. На место прибыли главы МЧС и Росавиации. Следователи проводят допросы очевидцев, сотрудников Шереметьево и авиакомпании «Аэрофлот».

Пассажиры, которым удалось спастись, рассказали детали инцидента.