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СМИ узнали о гибели пассажиров SSJ-100 из-за попыток спасти багаж

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Фото: РЕН ТВ
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Причиной гибели 13 человек на борту загоревшегося при посадке в Шереметьево самолета Superjet-100 могли стать действия пассажиров, пытавшихся спасти свой багаж. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Из опроса очевидцев следует, что когда самолет ударился о землю и загорелся, некоторые пассажиры стали в панике доставать свои вещи с полок. Это затруднило эвакуацию людей с задних рядов судна, и они погибли в огне», — рассказал собеседник агентства.

Он пояснил, что в условиях ЧП, люди начинают паниковать и игнорируют технику безопасности.

«Пытаются спасти личные вещи, не думая, что это смертельно опасно и для них, и для других», — отметил источник.

Инцидент произошел 5 мая. Лайнер совершал рейс из Москвы в Мурманск и вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей. В то же время в ведомстве отметили, что точно известна судьба 37 выживших.

За медицинской помощью обратились семь человек.

Спасшиеся пассажиры рассказали подробности инцидента.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта. Рассматриваются несколько версий произошедшего.

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