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В компании «Сухой» выразили соболезнования в связи с ЧП в Шереметьево

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Фото: REUTERS/The Investigative Committee of Russia
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Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) выразила соболезнования в связи с инцидентом в аэропорту Шереметьево, где при посадке загорелся лайнер Sukhoi Superjet 100.

«Компания <…> приносит свои соболезнования родным и близким погибших в катастрофе самолета SSJ100, выполнявшего рейс SU1492. Представители ГСС работают в составе технической комиссии», — говорится в сообщении на сайте компании.

5 мая самолет SSJ-100, совершавший рейс из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт Шереметьево из-за технических неполадок.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. По данным СК, погибли 13 человек, в том числе двое детей. В то же время в ведомстве отметили, что точно известна судьба 37 выживших.

По словам очевидцев, люди гибли в попытке спасти свой багаж.

Возбуждено уголовное дело, рассматривается несколько причин произошедшего.

Выжившие пассажиры рассказали подробности случившегося.

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