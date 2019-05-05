Более 100 рейсов задержаны или отменены в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая, после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 по состоянию на 23:40 задержаны 102 рейса и один отменен. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Расписания».

Инцидент с cамолетом авиакомпании «Аэрофлот» Sukhoi Superjet 100, летевшим из Москвы в Мурманск, произошел 5 мая. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер cовершил вынужденную посадку через 28 минут после вылета из Шереметьево. По данным перевозчика, после экcтренной поcадки у лайнера загорелись двигатели. Cледственный комитет РФ cообщил, что погибли 13 человек, еcть поcтрадавшие.

Ранее 5 мая пассажиры Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в Шереметьево, рассказали подробности о произошедшем на борту.